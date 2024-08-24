Тренер «Акрона» Тедеев оценил физическую готовность команды в дебютном сезоне в РПЛ

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев заявил, что его футболисты находятся в нормальном физическом состоянии в первом для команды сезоне в РПЛ.

«С точки зрения всего того, что есть сегодня в нашей команде, с каждым днём ситуация становится всё лучше и лучше. Понятно, что нам всегда немножко не хватает времени, тем более когда наслаиваются игра за игрой. При всём этом футболисты осознано подходят к восстановлению, что очень важно и нужно, достаточно хорошо выглядят физически. Те фитнес‑отчёты, которые мы получаем, показывают тенденцию, что команда находится в физически нормальном состоянии, это для нас очень важно», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Тольяттинцы вышли в элитный дивизион российского футбола по итогам прошлого сезона.

Сегодня, 24 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский ЦСКА и «Акрон» из Тольятти. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.