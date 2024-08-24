Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Иванов: не знаем, сыграет ли Вендел со «Спартаком». Может, замануха от «Зенита»

Олег Иванов: не знаем, сыграет ли Вендел со «Спартаком». Может, замануха от «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о предстоящем матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Сегодня играют «Зенит» и «Спартак». Будете ли смотреть и какие прогнозы?
– Конечно, буду. Следим за всем футболом – я вчера и «Тюмень» – «Арсенал» смотрел, и «СКА-Хабаровск» – «Сокол». Конечно, будем смотреть – афиша завораживающая.

Прогнозы? Если быть объективным, будь у «Зенита» оптимальный состав, то вопросов бы не возникало. А тут мы даже не знаем, выйдет ли на поле Вендел, – говорят, что он не сыграет, хотя вчера я ещё видел, что он на предыгровой тренировался. Может, какая-то замануха от «Зенита» (смеётся), – приводит слова Иванова Metaratings.

Сегодня, 24 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

Материалы по теме
Угальде и Барко помогут «Спартаку» справиться с «Зенитом»
Угальде и Барко помогут «Спартаку» справиться с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android