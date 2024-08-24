Стало известно условие, при котором Актюркоглу может перейти в «Спартак»

Крайний нападающий «Галатасарая» Керем Актюркоглу, который, по ранее появившейся в СМИ информации, отказался от трансфера в «Спартак», всё ещё может перейти в московский клуб при условии, если до конца трансферного окна он не получит более серьёзного предложения из Европы. Об этом сообщает Ihbar со ссылкой на Fanatik в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Актюркоглу может покинуть турецкий гранд по причине лишения его капитанской повязки.

Ранее СМИ сообщали, что в начале переговоров Актюркоглу требовал у «Спартака» зарплату в районе € 3–4 млн, а российский клуб был готов платить ему € 2,2–2,4 млн. При этом сумма трансфера оценивалась в € 12 млн.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.