Полиция объявила в розыск фаната «Палмейраса», показавшего гениталии болельщице «Ботафого»

Полиция Сан-Паулу и местный футбольный клуб «Палмейрас» объявили о розыске болельщика команды, который на ответном домашнем матче Кубка Либертадорес с «Ботафого» (2:2, 3:4 по сумме двух встреч) оголил свои гениталии и показал их фанатке гостей. Матч прошёл в среду, 22 августа, на стадионе «Альянц Парк».

Мужчина решился на хулиганский поступок сразу же после финального свистка, который зафиксировал вылет его команды из турнира. После произошедшего потерпевшая написала заявление в полицию.

Сообщается, что для идентификации личности виновника инцидента правоохранительные органы и «Палмейрас» будут использовать фотографии и видеозаписи с арены. Клуб также сообщил, что в случае установления участия фаната-хулигана в клубной программе на сезон его абонемент будет аннулирован, а покупка билетов на следующие матчи для него будет запрещена.