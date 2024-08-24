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Полиция объявила в розыск фаната «Палмейраса», показавшего гениталии болельщице «Ботафого»

Полиция объявила в розыск фаната «Палмейраса», показавшего гениталии болельщице «Ботафого»
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Полиция Сан-Паулу и местный футбольный клуб «Палмейрас» объявили о розыске болельщика команды, который на ответном домашнем матче Кубка Либертадорес с «Ботафого» (2:2, 3:4 по сумме двух встреч) оголил свои гениталии и показал их фанатке гостей. Матч прошёл в среду, 22 августа, на стадионе «Альянц Парк».

Кубок Либертадорес — 2024 . 1/8 финала. 2-й матч
22 августа 2024, четверг. 03:30 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
2 : 2
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Jesus – 56'     0:2 Саварино – 64'     1:2 Лопес – 86'     2:2 Рони – 90'    

Мужчина решился на хулиганский поступок сразу же после финального свистка, который зафиксировал вылет его команды из турнира. После произошедшего потерпевшая написала заявление в полицию.

Сообщается, что для идентификации личности виновника инцидента правоохранительные органы и «Палмейрас» будут использовать фотографии и видеозаписи с арены. Клуб также сообщил, что в случае установления участия фаната-хулигана в клубной программе на сезон его абонемент будет аннулирован, а покупка билетов на следующие матчи для него будет запрещена.

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