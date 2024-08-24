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«Астон Вилла» — «Арсенал»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 24 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Игра не будет показана официально на телеканалах, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Астон Вилла» обыграла «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:1. «Арсенал» в минувшем туре победил «Вулверхэмптон» со счётом 2:0.

В первом круге чемпионата Англии сезона-2023/2024 «Астон Вилла» выиграла у «канониров» со счётом 1:0. Во втором круге клуб из Бирмингема одержал победу со счётом 2:0.

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