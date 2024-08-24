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В «Локомотиве» ответили на вопрос о возможном возвращении Антона Миранчука

В «Локомотиве» ответили на вопрос о возможном возвращении Антона Миранчука
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию с возможным возвращением полузащитника Антона Миранчука.

«Возьмём ли обратно Антона Миранчука, если не найдёт команду до конца трансферного окна? Не могу сейчас ничего на этот счёт ответить. Потому что тема сложная. Если бы и кабы — это не для спорта», — приводит слова Нагорных ТАСС.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

Напомним, после завершения минувшего сезона Антон Миранчук покинул стан железнодорожников в связи с истечением срока действия контракта.

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