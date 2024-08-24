Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30

«Астон Вилла» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 24 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Астон Вилла» обыграла «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:1. «Арсенал» в минувшем туре победил «Вулверхэмптон» со счётом 2:0.

В первом круге чемпионата Англии сезона-2023/2024 «Астон Вилла» выиграла у «канониров» со счётом 1:0. Во втором круге клуб из Бирмингема одержал победу со счётом 2:0.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Арсенал» готов заплатить существенную сумму за переход Нико Уильямса — The Independent

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android