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«Любая серия прерывается». Синицын — о 16 играх без побед «Спартака» в Санкт-Петербурге

«Любая серия прерывается». Синицын — о 16 играх без побед «Спартака» в Санкт-Петербурге
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о серии из 16 игр без побед «Спартака» в матчах с «Зенитом», которые проходят в Санкт-Петербурге. Напомним, сегодня, 24 августа, эти команды встретятся в игре 6-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается серии из 16 матчей без побед «Спартака» в Санкт-Петербурге, то рано или поздно любая серия прерывается. У «Зенита» есть потери, а «Спартак» стал откровением для меня, потому что три матча подряд забивает минимум три гола и не пропускает вообще. Поэтому кажется, что сейчас всё в пользу «Спартака», но непонятно, как будет в самом матче.

Я думаю, что Семаку получится заменить Глушенкова и Вендела, потому что в «Зените» большая обойма, где есть хорошие исполнители. Да, может быть, чуть-чуть померкнет линия атаки «Зенита», но в целом эта команда при потере основных футболистов должна справляться и продолжать бороться за чемпионство», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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