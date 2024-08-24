Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин считает, что в предстоящем матче РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» самую важную роль сыграет мотивация футболистов.

«Не делаю упора на обстоятельства. Я знаю одно: матчи «Зенит» — «Спартак» всегда особенные и прогнозируемые. Можно даже не смотреть на то, кто отсутствует и как сыграл последние матчи. В какой-то степени всё это играет роль, но на результат не влияет. От мотивации футболистов будет зависеть исход.

У любой команды есть зависимость от пары футболистов. Но в таких командах, как «Зенит», легче их заменить, у ребят на скамейке есть определённый уровень», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдёт сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.