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Спортдиректор «Баварии»: тяжело управлять командой, когда в ней 44 игрока, как в «Челси»

Спортдиректор «Баварии»: тяжело управлять командой, когда в ней 44 игрока, как в «Челси»
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о необходимости мюнхенского клуба продавать своих футболистов.

«Помимо затрат, клуб также должен приносить деньги. Можно провести сезон с 44 футболистами, как «Челси», но тренеру станет трудно управлять этим. Тогда вам придётся воровать друг у друга номера на футболках, но мы в «Баварии» этого не делаем», — приводит слова Эберля журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

На текущий момент в заявке лондонского клуба находятся 39 футболистов. По итогам минувшего сезона «Челси» занял шестое место в английской Премьер-лиге. «Бавария» расположилась на третьей строчке по результатам немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024.

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