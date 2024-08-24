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Каманцев: РФС ведёт работу по сотрудничеству с китайской федерацией футбола

Каманцев: РФС ведёт работу по сотрудничеству с китайской федерацией футбола
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Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев рассказал о переговорах с Китайской футбольной ассоциацией (CFA) по сотрудничеству в сфере судейства.

«Весь комплект оборудования VAR, а не только система офсайдных линий, приехал в Россию. Будем его тестировать и сравнивать с тем, что у нас есть сейчас. Возможно, оно будет использоваться в Первой лиге. Это будет комплексная система с интегрированными офсайдными линиями. Изучим это решение и дадим коллегам обратную связь, чтобы помочь им доработать и улучшить продукт. Также ведём работу по заключению договора о сотрудничестве с китайской федерацией футбола. Конкретного срока, когда планируем подписать договор, у нас нет. У нас есть обоюдное желание сотрудничать, но необходимо пройти целый ряд достаточно долгих бюрократических процедур в Китае», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

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