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Карпин оценил вероятность участия Глушенкова в сентябрьском сборе национальной команды

Карпин оценил вероятность участия Глушенкова в сентябрьском сборе национальной команды
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном вызове полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова на сентябрьский сбор национальной команды.

«Конечно, отслеживаем его состояние. Пока сложно сказать по нему. Операцию сделали, сколько времени понадобится на восстановление, непонятно. Ок, руки не участвуют в футболе, но риск получения повторной травмы существует. Поэтому тут больше от докторов зависит. Решение будем принимать на следующей неделе», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, ранее Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. На его счету семь голов в пяти играх нынешнего сезона.

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