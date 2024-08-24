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«Барселона» включила Ольмо в заявку на матч Ла Лиги без регистрации футболиста

«Барселона» включила Ольмо в заявку на матч Ла Лиги без регистрации футболиста
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«Барселона» включила новоиспечённого атакующего полузащитника Даниэля Ольмо в заявку на матч испанской Примеры с «Атлетиком» Бильбао, который состоится сегодня, 24 августа, однако сделала это со специальной пометкой о том, что футболист находится в ожидании регистрации.

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: ФК «Барселона»

Ранее в СМИ появлялась информация, что Ольмо может быть зарегистрирован в любой момент времени. Процесс регистрации будет зависеть от некоторых сделок каталонского клуба.

Матч «Барселона» — «Атлетик» Бильбао пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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