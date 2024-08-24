Карпин: ситуация с Соболевым в «Спартаке» вызывает у меня сожаление

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что с сожалением наблюдает за ситуацией с отстранением нападающего Александра Соболева от тренировок со «Спартаком».

«На ситуацию с Соболевым смотрю с сожалением. Но тут решать не мне», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Ранее сборная России объявила расширенный состав на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнётся 1 сентября. В рамках этого сбора команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября). В состав национальной команды не попал Соболев.

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.