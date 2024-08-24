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Компани отреагировал на слухи, что был против продажи де Лигта в «Манчестер Юнайтед»

Компани отреагировал на слухи, что был против продажи де Лигта в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал информацию The Athletic, ранее сообщившего, что бельгийский специалист выступал против продажи центрального защитника Маттейса де Лигта в «Манчестер Юнайтед», поскольку он видел в нём главного футболиста в оборонительной линии команды.

«Я определённо не говорил ничего подобного. С моей стороны было бы глупо говорить что-то в этом роде, ведь это не соответствовало бы тому, что мы запланировали для всей команды. Говорить нечто такое футболисту, про которого ты знаешь, что он скоро уйдёт? Это не имеет смысла», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Сообщалось, что игрок сборной Нидерландов в ходе личной беседы с бельгийским специалистом хотел понять, почему мюнхенский клуб выставил его на трансфер. Компани заявил игроку, что он не несёт ответственности за решение руководства.

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