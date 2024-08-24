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Тьяго Алькантара и «Барселона» намерены возобновить сотрудничество в январе — Relevo

Тьяго Алькантара и «Барселона» намерены возобновить сотрудничество в январе — Relevo
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Бывший футболист «Барселоны» Тьяго Алькантара намерен вернуться в тренерский штаб сине-гранатовых в январе, сообщает Relevo.

Напомним, после своего назначения в штаб Ханс-Дитера Флика в июле Алькантара проработал всего месяц, после чего клуб сообщил о его уходе.

По сведениям источника, причиной данного решения испанца стало желание как можно скорее вернуться в Великобританию в 2024 году для решения возникших налоговых проблем, где он с 2020 по 2024 год выступал в качестве игрока за «Ливерпуль».

Сообщается, что в «Барселоне» довольны работой Тьяго, который стал одним из лучших единомышленников Флика за время его присутствия в тренерском штабе. Он был сосредоточен в основном на работе с полузащитниками. Возможное воссоединение в январе стороны обсуждают в данный момент.

Алькантара объявил об окончании игровой карьеры 8 июля 2024 года.

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