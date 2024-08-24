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Хаджи: «Химки» — показательный пример для «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Хаджи: «Химки» — показательный пример для «Спартака» перед матчем с «Зенитом»
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Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о сегодняшнем матче красно-белых с «Зенитом», который начнётся в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» и хороший «Зенит» останавливал, правда, давно это было, и в Кубке удачно с ним играет. Всё дело в настрое команды. Думаю, настраивать «Спартак» на «Зенит» не надо. Показательный пример — «Химки», достойно сыграли: строго в обороне, чётко использовали моменты. В нападении у «Спартака» всё нормально, но сейчас и в защите игра наладилась. Команда более-менее стабилизовалась. Мне кажется, «Спартак» победит в Санкт-Петербурге.

12 лет без побед «Спартака» над «Зенитом» — такое бывает, вот сегодня и прервут эту серию. Всегда всё заканчивается, тем более «Зенит» сейчас не особенно чёткий: травма Глушенкова, Вендел не будет играть. Машина немного расстроена, а «Спартак» вроде на ходу, поэтому все болельщики надеятся на победу», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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