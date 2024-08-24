Агент Жиго: возвращение Самуэля в Россию? Это возможно, но его приоритет — «Спартак»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, заявил, что его клиент готов вернуться в Россию, но только в московский «Спартак».

«Возвращение Самуэля в Россию? Это возможно, но его приоритет – только «Спартак», – приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Жиго выступал в составе «Спартака» с 2018 по 2022 год. За этот период центральный защитник принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

В минувшем сезоне Жиго принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.