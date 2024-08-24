Игрок «Крыльев Советов» Ороско: я бы сравнил «Зенит» с командой Серии А

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско ответил на вопрос о том, какая команда РПЛ впечатлила его больше всего на старте сезона.

«Конечно, больше всех на старте впечатлил «Зенит».

Мог бы «Зенит» бороться с европейскими грандами, такими как «Барселона», «Реал» Мадрид? У команды очень сильный подбор футболистов, много игроков из Латинской Америки очень высокого уровня.

Понятно, почему они выигрывают каждый год в чемпионате. Не знаю, с кем сравнить «Зенит». Возможно, с какой-нибудь командой из Италии. По манере игры, по давлению», – приводит слова Ороско Metaratings.

После шести туров Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский клуб набрал 13 очков и на текущий момент занимает первое место. «Крылья Советов» заработали три балла в пяти встречах чемпионата России и располагаются на 14-й строчке. В 6-м туре РПЛ самарский клуб встретится с «Пари Нижний Новгород». Игра состоится завтра, 25 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

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