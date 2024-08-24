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Санчо не включён в заявку «Манчестер Юнайтед» на второй матч подряд

Санчо не включён в заявку «Манчестер Юнайтед» на второй матч подряд
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо не был включён в заявку на матч 2-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном», который состоится сегодня, 24 августа. Ранее английский футболист не попал в заявку «красных дьяволов» на игру 1-го тура с «Фулхэмом» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснял, что 24-летний нападающий не был включён в заявку команды на игру с «Фулхэмом» из-за проблем со здоровьем, а также отметил, что в стане «красных дьяволов» существует конкуренция и не все футболисты могут быть довольны количеством игрового времени.

Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к Санчо проявляет «Ювентус».

Матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Американ Экспресс». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск.

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