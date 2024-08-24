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Балахнин: Воробьёв усилил игру «Локомотива», но у «Ростова» есть Роналдо

Балахнин: Воробьёв усилил игру «Локомотива», но у «Ростова» есть Роналдо
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о матче 6-го тура РПЛ, в котором жёлто-синие встретятся с «Локомотивом». Игра состоится завтра, 25 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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«Трудно сказать, прервёт ли «Ростов» победную серию «Локомотива». Хозяева — фавориты в игре, и этим всё сказано. Они выглядят сейчас очень хорошо, невзирая на уход ведущих игроков. «Локомотив» — грозный соперник для любой команды.

У «Ростова» есть Роналдо, который может что-то придумать в атаке, и за счёт стандартов можно получить результат. Но, если быть объективным, «Ростову» будет тяжело. У «Локомотив» Воробьёв — тот человек, кто полезен сейчас для команды, он усилил игру, обостряет, цепляет. Фланги у команды сильные, есть масса футболистов, от которых можно ждать неприятности. Но и «Ростов» может доставить трудности любой команде», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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