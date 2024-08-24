«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 2-го тура АПЛ

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Сегодня, 24 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором встретятся «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув. В качестве главного судьи встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды объявили стартовые составы на предстоящую встречу.

«Брайтон»: Стил, Велтман, ван Хекке, Данк, Хиншелвуд, Милнер, Гилмор, Минте, Педро, Митома, Уэлбек.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Магуайр, Мартинес, Дало, Каземиро, Майну, Диалло, Маунт, Рашфорд, Фернандеш.

В минувшем сезоне АПЛ команды обменялись выездными победами. 16 сентября 2023 года «чайки» обыграли «красных дьяволов» со счётом 3:1 на «Олд Траффорд», а 19 мая 2024 года «МЮ» взял реванш, нанеся «Брайтону» поражение со счётом 2:0.

В 1-м туре нынешнего сезона обе команды добились побед. Подопечные Эрика тен Хага в упорной борьбе обыграли «Фулхэм» (1:0), а «Брайтон» уверенно разобрался с «Эвертоном» (3:0).