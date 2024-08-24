Симеоне сообщил, что состав «Атлетико» пополнят два футболиста

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос, подпишут ли «матрасники» новых футболистов до конца летнего трансферного окна, закрывающегося 31 августа.

«Мы выполняем всё, о чём говорили с клубом в начале лета. Нам не хватало двух футболистов, и я полагаю, что через несколько часов они присоединятся к нам», — приводит слова аргентинского специалиста Sport.es.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в «Атлетико» на правах аренды перейдёт центральный защитник «Барселоны» Клеман Лангле. Также сообщалось, что к мадридскому клубу присоединится вратарь Вальтер Бенитес, на текущий момент выступающий за ПСВ.

Завтра, 25 августа, в матче 2-го тура Ла Лиги подопечные Симеоне встретятся с «Жироной». Матч начнётся в 22:30 мск.

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