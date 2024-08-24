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Симеоне сообщил, что состав «Атлетико» пополнят два футболиста

Симеоне сообщил, что состав «Атлетико» пополнят два футболиста
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос, подпишут ли «матрасники» новых футболистов до конца летнего трансферного окна, закрывающегося 31 августа.

«Мы выполняем всё, о чём говорили с клубом в начале лета. Нам не хватало двух футболистов, и я полагаю, что через несколько часов они присоединятся к нам», — приводит слова аргентинского специалиста Sport.es.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в «Атлетико» на правах аренды перейдёт центральный защитник «Барселоны» Клеман Лангле. Также сообщалось, что к мадридскому клубу присоединится вратарь Вальтер Бенитес, на текущий момент выступающий за ПСВ.

Завтра, 25 августа, в матче 2-го тура Ла Лиги подопечные Симеоне встретятся с «Жироной». Матч начнётся в 22:30 мск.

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