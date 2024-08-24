Кристенсен может пропустить несколько недель из-за травмы ахилла

28-летний центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен выбыл по причине тендинопатии левого ахиллова сухожилия. Об этом информирует пресс-служба сине-гранатовых в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации испанского издания Marca, Кристенсен может пропустить несколько недель из-за этой травмы. Ожидается, что датский защитник восстановится к концу сентября.

В минувшем сезоне Кристенсен принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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