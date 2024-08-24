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В Уругвае приостановили чемпионат после жуткого инцидента с игроком в Кубке Либертадорес

В Уругвае приостановили чемпионат после жуткого инцидента с игроком в Кубке Либертадорес
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Ассоциация по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP) в официальных соцсетях объявила о приостановке национального чемпионата страны после того, как защитник «Насьоналя» из Монтевидео Хуан Искьердо попал в реанимацию 22 августа в результате потери сознания во время ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес с бразильским «Сан-Паулу» (0:2, по сумме двух встреч — 0:2).

«Учитывая сложную ситуацию с состоянием здоровья Хуана Искьердо, мы объявляем о решении приостановить профессиональную футбольную деятельность, намеченную на эти выходные. Нашим приоритетом является обеспечение благополучия Хуана, мы будем внимательно следить за развитием событий. Мы выражаем нашу полную поддержку и солидарность семье футболиста и готовы оказать им любую необходимую помощь», — сказано в заявлении.

Отметим, что футболист потерял сознание прямо на поле. В больнице у него было выявлено нарушение сердечного ритма.

В нынешнем сезоне 27-летний Искьердо провёл 23 матча за «Насьональ» во всех турнирах, в которых забил один гол.

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