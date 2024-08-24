Тренер «Ростова» Карпин: «Локомотив» фаворит предстоящего матча с нами

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».

— Кто-то говорит, что «Локомотив» сейчас на ходу и фаворит предстоящего матча. Вы согласны с этим?

— Да, согласен.

— В целом «Локомотив» стал сильнее?

— Если честно, я не слежу за «Локомотивом» для того, чтобы оценивать, стал он сильнее или слабее. Мы готовимся к конкретному матчу, вот и всё. А следить за тем, кто стал сильнее или слабее? Я могу сказать о «Ростове», но точно не о «Локомотиве, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Матч между московским «Локомотивом» и «Ростовом» состоится завтра, 25 августа.

Напомним, подопечные Валерия Карпина набрали восемь очков за пять туров и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники заработали 12 очков и занимают третье место.