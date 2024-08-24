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Тренер «Ростова» Карпин: «Локомотив» фаворит предстоящего матча с нами

Тренер «Ростова» Карпин: «Локомотив» фаворит предстоящего матча с нами
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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— Кто-то говорит, что «Локомотив» сейчас на ходу и фаворит предстоящего матча. Вы согласны с этим?
— Да, согласен.

— В целом «Локомотив» стал сильнее?
— Если честно, я не слежу за «Локомотивом» для того, чтобы оценивать, стал он сильнее или слабее. Мы готовимся к конкретному матчу, вот и всё. А следить за тем, кто стал сильнее или слабее? Я могу сказать о «Ростове», но точно не о «Локомотиве, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Матч между московским «Локомотивом» и «Ростовом» состоится завтра, 25 августа.

Напомним, подопечные Валерия Карпина набрали восемь очков за пять туров и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники заработали 12 очков и занимают третье место.

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