«Думаете, мы все тупые?» Карпин высказался о выборе соперников для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, зачем российской национальной команде лететь в Ханой и проводить товарищеские матчи с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

«А вы думаете, что кто‑то из РФС или из тренерского штаба, включая меня, рвались поехать во Вьетнам? Если была минимальная возможность сыграть в России, мы бы от этого отказались? Вы задаёте вопросы, ответы на которые на поверхности. Конечно, все, начиная от [главы РФС] Александра Дюкова и заканчивая мной, хотят сыграть с более сильными соперниками здесь, в России. Это нереально.

Сложно вызвать у людей интерес такими матчами? А если мы не сыграем ни с кем, интереса будет больше? Вот вы видите, мы играем с Вьетнамом и Таиландом, но мы с вами про это говорим сейчас. Если бы не было игр вообще, мы бы ни о чём и не говорили. И вы писали: «Ну как так можно, почему не нашли вообще соперника». Для вас всё плохо. То, что хоть что‑то нашли, уже слава богу. Вы живёте в каком‑то параллельном мире, неужели не понимаете ситуацию? Думаете, что мы все такие тупые в РФС и в сборной и не хотим лучшего для сборной? Если мы не играем с более сильным соперником, значит, это невозможно. Всё очень просто», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча. 21 марта российская национальная команда выиграла у Сербии со счётом 4:0. 7 июня подопечные Карпина обыграли Беларусь со счётом 4:0. 55-летний специалист был назначен на пост главного тренера сборной России летом 2021 года. За этот период под его руководством российская национальная команда провела 18 матчей во всех соревнованиях, в которых 11 раз одержала победу, шесть раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение.

Как сборная России играет при Карпине: