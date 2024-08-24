Карпин — о возможном уходе Глебова из «Ростова»: незаменимых нет

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал возможный трансфер капитана команды Данила Глебова в «Спартак».

— В каждое трансферное окно возникают разговоры о возможном уходе Глебова, в том числе о переходе в «Спартак». Как вы на это реагируете?

— Спокойно, привычно. Говорите, что каждый раз об этом говорят? Окей, но ничего не происходит.

— Каков шанс того, что этот трансфер может случиться?

— Не знаю, как можно оценить шанс. Если какой-то клуб договорится с «Ростовом», то договорится, нет — значит, нет.

— Для вас его уход станет трагедией? Это основной игрок «Ростова».

— Трагедия — это слишком громкое слово. Незаменимых футболистов нет. Тяжело ли будет его заменить? Да. Уходили футболисты из всех клубов, кто-то заканчивал карьеру, кто-то уходил — начиная от Месси и Роналдо, и эти клубы продолжали играть, существовать и выигрывать, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «Спартак» ведёт переговоры с «Ростовом» по поводу трансфера Глебова. Отмечалось, что сумма сделки может составить € 11 млн. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провёл семь матчей и забил один мяч. Контракт российского игрока с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 8 млн.