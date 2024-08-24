«В обороне нет структуры». Маттеус раскритиковал решение «Баварии» продать де Лигта

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус скептически смотрит на решение мюнхенского клуба расстаться с защитником Маттейсом де Лигтом, который перешёл в «Манчестер Юнайтед».

«В обороне отсутствует структура. Я удивлён, что Маттейса де Лигта продали. Для меня он был самым стабильным центральным защитником за последние два года», — приводит слова Маттеуса Sportbuzzer.

Напомним, о переходе нидерландского футболиста в «Манчестер Юнайтед» было объявлено 13 августа.

25-летний Де Лигт выступал в составе немецкого гранда с 2022 года. За этот период он сыграл 73 матча во всех соревнованиях (пять голов и два ассиста). В минувшем сезоне голландец принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.