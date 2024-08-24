Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В обороне нет структуры». Маттеус раскритиковал решение «Баварии» продать де Лигта

«В обороне нет структуры». Маттеус раскритиковал решение «Баварии» продать де Лигта
Аудио-версия:
Комментарии

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус скептически смотрит на решение мюнхенского клуба расстаться с защитником Маттейсом де Лигтом, который перешёл в «Манчестер Юнайтед».

«В обороне отсутствует структура. Я удивлён, что Маттейса де Лигта продали. Для меня он был самым стабильным центральным защитником за последние два года», — приводит слова Маттеуса Sportbuzzer.

Напомним, о переходе нидерландского футболиста в «Манчестер Юнайтед» было объявлено 13 августа.

25-летний Де Лигт выступал в составе немецкого гранда с 2022 года. За этот период он сыграл 73 матча во всех соревнованиях (пять голов и два ассиста). В минувшем сезоне голландец принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Бербатов: де Лигт поможет обороне «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android