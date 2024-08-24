Клопп отметил, что видит изменения в игре «Ливерпуля» при Слоте

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о работе нидерландского специалиста Арне Слота, возглавившего английский клуб нынешним летом.

«Я видел товарищеский матч «Ливерпуля» с «Севильей» (4:1). Он был действительно хорошим. Второй тайм матча АПЛ с «Ипсвичем» (0:2) также очевидно был качественным.

Но не важно, нравится ли мне [игра команды], главное то, что он очень хороший тренер, у которого есть действительно качественный состав и сплочённая команда. Так что всё должно быть прекрасно.

Когда я посмотрел матчи «Ливерпуля», убедился, что работа, проделанная им, очевидна. Он привнёс новые идеи. И это лучшее, что можно сказать о тренере», — приводит слова Клоппа ESPN.

Клопп занимал должность главного тренера мерсисайдцев с 2015 года по лето 2024 года.

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