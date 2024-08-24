«Крылья Советов» объявили о подписании защитника Доминика Ороза

Хорватский защитник Доминик Ороз перешёл в «Крылья Советов» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в социальных сетях.

Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на три года. В самарском клубе Доминик будет выступать под пятым номером.

«Мы были заинтересованы в усилении линии обороны. Рады, что Доминик присоединился к нам! Уверены, что его опыт и навыки помогут команде достичь поставленных целей», – сказал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко пресс-службе команды после подписания новичка.

Ороз находился в структуре «Ред Булл Зальцбург», выступал за австрийские «Лиферинг», «Ферст», «Штурм». В 2023 году выиграл Кубок Австрии в составе «Штурма». Последним клубом стал нидерландский «Витесс», за который футболист сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. В еврокубках провёл 19 матчей. Имеет австрийское гражданство.