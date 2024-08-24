Видео: фанаты «Ромы» подарили Дибале его портрет и попросили не покидать команду

Болельщики «Ромы» окружили автомобиль 30-летнего нападающего римского клуба Пауло Дибалы после тренировки с целью подарить футболисту его портреты, а также попросить не покидать команду на фоне слухов об интересе к нему со стороны саудовской «Аль-Кадисии».

Фанаты «Ромы» подарили Дибале его портрет:

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Аль-Кадисия» предлагает аргентинскому футболисту € 75 млн за три года контракта. Подчёркивалось, что данное предложение было отклонено.

Аргентинский нападающий присоединился к «Роме» в статусе свободного агента летом 2022 года. За «римлян» 30-летний футболист провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 18 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.