Новиков выделил лучших вратарей РПЛ на старте сезона

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков назвал лучших голкиперов РПЛ прямо сейчас.

«Конечно, вратарская позиция — это особая роль в футболе. Без хорошей защиты получать какие-то награды тяжело. Это нужно понимать перед тем, как кого-то выделять. Но лично мне сейчас больше остальных нравятся Лантратов и Лунёв. Илья уже закрепился в «Локомотиве» и заслуженно считается там неоспоримым номером один. Андрей же только недавно вернулся в РПЛ, но уже всем стало понятно, что он находится в отличной форме. За его плечами опыт игры в «Зените» и в зарубежных командах, это важно.

Кто из них сильнее? Честно говоря, не могу выделить кого-то одного, ведь прошло пока пять туров, посмотрим, как они будут играть дальше», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».