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Иванов: если «Реал» усиливается каждый год, нужно ли «Рубину»? Ответ очевиден

Иванов: если «Реал» усиливается каждый год, нужно ли «Рубину»? Ответ очевиден
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался по поводу возможных трансферов казанского клуба.

– Рашид Рахимов на многих пресс-конференциях сетует на трансферы. Что думаете об этом?
– Понятно, что мы просто делаем свою работу и не вмешиваемся. С другой стороны, когда находишься внутри – понимаешь, что где-то нужны шаги вперёд и усиление. Если даже «Реал» каждый год усиливается, как думаете, мы должны усиливаться? Ответ очевидный. Хочешь быть в тренде — покупаешь новый айфон. Хочешь выглядеть хорошо – покупаешь новую машину, – приводит слова Иванова Metaratings.

По итогам шести матчей РПЛ «Рубин» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе казанцев 10 очков.

Напомним, вчера, 23 августа, казанский клуб на своём поле одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счётом 2:0 в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

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