Юрген Клопп заявил, что не скучает по работе в футболе

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, поддерживает ли он общение с футболистами мерсисайдцев, например, с капитаном команды Вирджилом ван Дейком.

«Ван Дейк невероятный игрок и человек. По этой причине я скучаю по ним [футболистам «Ливерпуля»]. Не скучаю по работе, но скучаю по всем людям. Мы сможем организовывать встречи и общаться в будущем», — приводит слова Клоппа ESPN.

Клопп занимал должность главного тренера мерсисайдцев с 2015 года по лето 2024 года. За этот период под его руководством английский клуб выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Англии и дважды — Кубок лиги.

В матче 1-го тура нового сезона АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Ипсвич» со счётом 2:0.

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