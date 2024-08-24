«Насьональ» сообщил о состоянии игрока, потерявшего сознание в матче Кубка Либертадорес

Защитник «Насьоналя» из Монтевидео Хуан Искьердо, потерявший сознание на футбольном поле и попавший в реанимацию во время матча Кубка Либертадорес 22 августа, находится в стабильном состоянии, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, пугающий инцидент произошёл в ответном матче 1/8 финала турнира с бразильским «Сан-Паулу» (0:2, по сумме двух встреч — 0:2). После того как футболиста доставили в больницу, у него было выявлено нарушение сердечного ритма.

После случившегося Ассоциация по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP) объявила о приостановке национального чемпионата страны.

В нынешнем сезоне 27-летний Искьердо провёл 23 матча за «Насьональ» во всех турнирах, в которых забил один гол.