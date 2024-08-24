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ЦСКА — «Акрон»: после первого тайма счёт в матче 6-го тура РПЛ не открыт

ЦСКА — «Акрон»: после первого тайма счёт в матче 6-го тура РПЛ не открыт
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В эти минуты проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский ЦСКА и «Акрон» из Тольятти. Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. После первого тайма счёт в игре 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Мусаев – 49'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Мойзес – 82'     4:0 Обляков – 87'    

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

По состоянию на сегодняшний день столичный ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали семь очков по результатам пяти игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке. На первой строчке в таблице пребывает петербургский «Зенит», у которого на счету 13 очков.

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