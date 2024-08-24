Экс-вратарь «Спартака» и ЦСКА Тяпушкин отреагировал на критику голкипера «Ростова» Ятимова

Бывший голкипер «Спартака», ЦСКА и «Динамо» Дмитрий Тяпушкин, ныне являющийся тренером вратарей «Истиклола», высказался относительно критики в адрес голкипера «Ростова» Рустама Ятимова.

«В последнее время вижу много критики в СМИ и на ТВ в адрес Рустама Ятимова, с которым мы работали вместе в «Истиклоле». На мой взгляд, она не вполне справедлива. Да, в первых матчах у него были просчёты, но дело здесь не в футбольных умениях. Человек попал в совершенно новые реалии, в чемпионат более высокого уровня. У него продолжается адаптация к команде и более строгому спросу. Ведь позиция в «Ростове» подразумевает не только защиту на линии, но и активную игру ногами. Причём она должна быть очень адекватной и правильной. Естественно, всё это наложило определённый отпечаток на его результат в первых матчах.

Тем не менее я верю в него. И уверен, что он ещё прилично поможет команде. Парень на самом деле очень талантливый. Рустам был готов к возможным трудностям на новом месте. С этим нужно справиться и идти дальше», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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