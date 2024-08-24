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Медведев поделился впечатлениями от фестиваля «Год легендарных побед»

Медведев поделился впечатлениями от фестиваля «Год легендарных побед»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от фестиваля «Год легендарных побед».

«Пространство «Флагшток» — очень интересное событие. Мероприятие, которое собирает большое количество зрителей. Очень приятно, что так всё совпало, в год легендарных побед — 2024 год — у нас Кубок 1944 года, чемпионства 1984 и 1999 год. Люди с удовольствием отдыхают и общаются с нашими легендами. Призыв свистать всех наверх оправдался.

Здесь можно сделать много разных вещей, поиграть в настольные игры. Можно набирать баллы и конвертировать их в еду или напитки. С погодой повезло, вчера прогноз был неблагоприятный, пришлось раздвинуть тучи руками. Насколько я знаю, крыша будет открыта, душно не будет и не зальёт. Ещё есть время оформить Fan ID», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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