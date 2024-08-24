Компани: с нетерпением жду первой игры Бундеслиги

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от своего дебюта в качестве наставника мюнхенского гранда в немецкой Бундеслиге.

«Я не нервничаю. Я с нетерпением жду первой игры Бундеслиги. Это действительно большой вызов. Мы хорошо подготовились с командой и персоналом. Я счастлив», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» в социальных сетях.

Напомним, завтра, 25 августа, «Бавария» сыграет на выезде в матче 1-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом». «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

В сезоне-2023/2024 «Баварией» руководил Томас Тухель, под руководством которого мюнхенцы заняли лишь третье место в чемпионате Германии, пропустив вперёд «Байер» и «Штутгарт». Компани в минувшем сезоне возглавлял английский «Бёрнли», не сумев спасти клуб от вылета в Чемпионшип.