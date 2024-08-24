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«Ливерпуль» проявляет интерес к Тёну Копмейнерсу — TEAMtalk

«Ливерпуль» проявляет интерес к Тёну Копмейнерсу — TEAMtalk
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«Ливерпуль» запросил информацию по 26-летнему атакующему полузащитнику «Аталанты» Тёну Копмейнерсу. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, нидерландский футболист уже согласовал условия личного контракта с туринским «Ювентусом», но, несмотря на это, мерсисайдцы не теряют надежды на осуществление трансфера.

В минувшем сезоне Копмейнерс принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и семью результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 3924 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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