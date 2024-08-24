Медведев: символично, что прорвали блокаду и выиграли красавец кубок в 1944 году

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о победе команды в Кубке в 1944 году.

«В 1944 году шла война, как и в блокадные времена, нашли в себе силы и мужество сыграть первый блокадный матч. В 1944 году был первый розыгрыш Кубка в военное время, удалось победить. Это очень символично, что прорвали блокаду и выиграли красавец кубок, который не только не уступает новым призам, но и превосходит по красоте и скульптурной мощи. Прикоснуться к нему — история, потому что болельщики — такая же история, как футболисты и тренеры. Лозунг «Один город — одна команда» изменился на «Один город — один клуб», в котором мужская и женская футбольные команды, баскетболисты, волейболисты и гандболисты. Это всё происходит под зенитовской маркой, как в старые добрые времена ходили на все виды спорта. Вижу, что всё больше людей находят время. И на хоккей, хоть СКА и называется по-другому, но тоже часть нашей системы», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.