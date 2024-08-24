Борис Игнатьев: «Краснодар» никак не уступит «Динамо» в атаке — Тюкавин пока недобирает

Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча между московским «Динамо» и «Краснодаром» в рамках 6-го тура РПЛ, который пройдёт завтра, 25 августа, в Москве.

«Мне ни «Динамо», ни «Краснодар» сегодня не нравится. Качество их игры в этом сезоне недотягивает, если сравнивать с прошлым. Жду, что команды прибавят в агрессии и активности, при этом хотелось бы увидеть более квалифицированную игру в обороне. Обе команды определяются с составом. У «Динамо» появляются футболисты, которые долго отсутствовали. Мусаев тоже определяется, уже можно понять, кто будет играть. Это противостояние команд, которые по делу возглавляют таблицу несколько лет и пытаются создать конкуренцию «Зениту».

Думаю, «Краснодар» по игре в атаке никак не уступит «Динамо»: Кордоба, Са, все фланговые нападающие. Они заслуживают особого отношения от «Динамо». Тюкавин пока явно недобрал того, на что мы обязаны рассчитывать вместе с ним. «Динамо» потеряли Нгамалё, отсюда агрессия в атаке убавится», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент «Динамо» и «Краснодар» занимают второе и шестое место в турнирной таблице РПЛ текущего сезона соответственно. У бело-голубых 12 очков, у «быков» — девять.

Напомним, именно «Краснодар» в последнем туре прошлого сезона лишил команду Марцела Лички чемпионского титула, обыграв «Динамо» со счётом 1:0, в то время как последних устраивала ничья.