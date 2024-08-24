Игрок «Рубина» Чумич высказался о дебютном голе за казанцев

Полузащитник «Рубина» Никола Чумич прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (2:0) в 6-м туре РПЛ.

«Спасибо за поздравления. Я уже сказал, что очень рад, что забил свой первый гол после травмы. Для меня он был очень эмоциональным. Хочу сказать спасибо нашему президенту, когда случилась травма, мне сразу заказали операцию и очень поддерживали. Партнёры были очень счастливы, они меня поздравили – мы почти как семья. Но для меня самое важное, что мы сегодня выиграли. Для меня самое важное, чтобы «Рубин» всегда побеждал», – приводит слова Чумича Metaratings.

На 45-й минуте Мирлинд Даку открыл счёт в игре, реализовав пенальти. На 63-й минуте Никола Чумич удвоил преимущество хозяев. Через пять минут был удалён защитник «Динамо» Муталип Алибеков. По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали 10 очков по результатам шести игр. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке, заработав за шесть туров пять очков.