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«Манчестер Сити» — «Ипсвич»: стартовые составы команд на матч 2-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» — «Ипсвич»: стартовые составы команд на матч 2-го тура АПЛ
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Сегодня, 24 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ипсвич Таун». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Солсбери. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
1-й тайм
0 : 1
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 Смодич – 7'    

Стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Ковачич, Де Брёйне, Бернарду, Савио, Доку, Холанд.

«Ипсвич»: Мурич, Туанзебе, Вулфенден, Гривз, Джонсон, Дэвис, Морси, Луонго, Хатчинсон, Делап, Смодич.

В 1-м туре нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встречался с «Челси». «Горожане» обыграли лондонский клуб со счётом 2:0. «Ипсвич Таун» в минувшем туре играл с «Ливерпулем». Мерсисайдцы одержали победу со счётом 2:0.

По итогам сезона-2023/2024 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Ипсвич» вышел в АПЛ из Чемпионшипа.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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