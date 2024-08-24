Де Росси: Дибала отказался от больших цифр, чтобы остаться в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал информацию об интересе к нападающему «волков» Пауло Дибале из Саудовской Аравии. Ранее появлялись сведения, что «Аль-Кадисия» предложила аргентинскому футболисту € 75 млн за три года контракта.

«Это захватывающая ситуация, наполненная взлётами и падениями. Он [Дибала] отказался от больших цифр, это не стандартная ситуация. Он всегда был лидером, а теперь Пауло осознаёт любовь болельщиков и команды к нему. Произошла не частая история в футболе, поэтому фанаты должны гордиться этим. Выбор Дибалы — результат любви болельщиков к нему», — приводит слова Де Росси Calciomercato.it.

Аргентинский нападающий присоединился к «Роме» в статусе свободного агента летом 2022 года. За «римлян» 30-летний футболист провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 18 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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Фанаты «Ромы» подарили Дибале его портрет: