«Атлетико» сделал предложение «Аталанте» по аренде голкипера Хуана Муссо — Marca

Аргентинский голкипер «Аталанты» Хуан Муссо может перейти в мадридский «Атлетико» на правах аренды, сообщает Marca.

По информации источника, «матрасники» обратились к бергамаскам с данным предложением.

30-летний вратарь сыграл в обоих матчах за команду Джан Пьеро Гасперини в нынешнем сезоне — за Суперкубок УЕФА с «Реалом» (0:2) и в 1-м туре Серии А с «Лечче» (4:0).

Аргентинец провёл в «Аталанте» предыдущие три сезона, став вместе с клубом победителем Лиги Европы в мае этого года. До этого в течение трёх лет он защищал цвета «Удинезе».

Ранее главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что клуб пополнят ещё два футболиста, имена которых раскрывать не стал. Также в СМИ сообщалось, что к мадридскому клубу может присоединиться вратарь Вальтер Бенитес, на текущий момент выступающий за ПСВ.