Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, по какой причине Фил Фоден пропустит матч АПЛ с «Ипсвичем»

Стало известно, по какой причине Фил Фоден пропустит матч АПЛ с «Ипсвичем»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден не был включён в заявку команды на матч 2-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвичем», который состоится сегодня, 24 августа, по причине плохого самочувствия. Футболист, как сообщает City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter), заболел. При этом не уточняется, сколько времени может потребоваться футболисту для восстановления.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
1-й тайм
0 : 1
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 Смодич – 7'    

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Ипсвич» пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Солсбери. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

В 1-м туре нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встречался с «Челси». «Горожане» обыграли лондонский клуб со счётом 2:0. «Ипсвич Таун» в минувшем туре играл с «Ливерпулем». Мерсисайдцы одержали победу со счётом 2:0.

Материалы по теме
Эрлинг Холанд высказался о признании Фила Фодена лучшим игроком АПЛ

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android