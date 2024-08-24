Стало известно, по какой причине Фил Фоден пропустит матч АПЛ с «Ипсвичем»

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден не был включён в заявку команды на матч 2-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвичем», который состоится сегодня, 24 августа, по причине плохого самочувствия. Футболист, как сообщает City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter), заболел. При этом не уточняется, сколько времени может потребоваться футболисту для восстановления.

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Ипсвич» пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Солсбери. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

В 1-м туре нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встречался с «Челси». «Горожане» обыграли лондонский клуб со счётом 2:0. «Ипсвич Таун» в минувшем туре играл с «Ливерпулем». Мерсисайдцы одержали победу со счётом 2:0.

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