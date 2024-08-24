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«МЮ» проиграл «Брайтону», пропустив решающий гол на пятой добавленной минуте

«МЮ» проиграл «Брайтону», пропустив решающий гол на пятой добавленной минуте
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В Брайтон энд Хоув (Англия) на стадионе «Американ Экспресс» завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором местный «Брайтон» нанёс поражение «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Уэлбек – 32'     1:1 Диалло – 60'     2:1 Педро – 90+5'    

Счёт в матче на 32-й минуте открыли хозяева усилиями экс-нападающего «красных дьяволов» Дэнни Уэлбека. Гости смогли восстановить равновесие на 60-й минуте благодаря голу Амада Диалло. Победу хозяевам принёс гол бразильского форварда Жоао Педро на пятой добавленной минуте к основному времени матча.

Примечательно, что на 70-й минуте «красные дьяволы» могли выйти вперёд, однако гол Алехандро Гарначо был отменён из-за офсайда.

Команда Эрика тен Хага осталась с тремя очками по итогам двух туров. «Брайтон» же одержал вторую победу подряд на старте нового сезона.

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