ЦСКА — «Акрон»: армейцы удвоили преимущество на 60-й минуте матча

В эти минуты идёт матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский ЦСКА и «Акрон» из Тольятти. Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу хозяев.

На 60-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество армейцев.

По состоянию на сегодняшний день столичный ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали семь очков по результатам пяти игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке. На первой строчке в таблице пребывает петербургский «Зенит», у которого на счету 13 очков.